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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Матри 64
Матри 73
2:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
13 сент. 2015, 19:00 МСК
13.09.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
90
26
Раду
Штефан Раду
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
6
Маури
Стефано Маури
83
87
Кандрева
Антонио Кандрева
56
19
Лулич
Сенад Лулич
56
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
1
Бериша
Этрит Бериша
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
14
Моррисон
Равель Моррисон
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
70
Айкономидис
Кристофер Айкономидис
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
21
Матри
Алессандро Матри
64', 73'
88
Кишна
Рикардо Кишна
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
75
Арто
Томас Арто
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
33
Коне
Панайотис Коне
78
16
Итурра
Мануэль Итурра
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
56
21
Эденилсон
Эденилсон
90
77
Теро
Сирил Теро
71
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
28
Ромо
Рафаэль Ромо
30
Фелипе
Фелипе
11
Домицци
Маурицио Домицци
2
Ваге
Молла Ваге
13
Инсуа
Эмануэль Инсуа
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
52
Меркель
Александер Меркель
7
Маркиньо
Маркиньо
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
94
Агирре
Родриго Агирре
18
Перица
Стипе Перица