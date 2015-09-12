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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 83
1:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Хетемай 5
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
12 сент. 2015, 21:45 МСК
12.09.2015, 21:45 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
46
88
Эрнанес
Эрнанес
90
37
Перейра
Роберто Перейра
90
27
Стураро
Стефано Стураро
65
9
Мората
Альваро Мората
73
9
Дибала
Пауло Дибала
83'
83'
90
Запасные
77
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
6
Погба
Поль Погба
13
Лемина
Марио Лемина
9
Манджукич
Марио Манджукич
10
Дзадза
Симоне Дзадза
23
Куадрадо
Хуан Куадрадо
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
58
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
73
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
5'
5'
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
66
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
6
Пинци
Джампьеро Пинци
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе