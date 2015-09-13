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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Гуарин 56
1:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
13 сент. 2015, 21:45 МСК
13.09.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
5
Жуан
Жуан
66
18
Медель
Гари Медель
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
71
13
Гуарин
Фреди Гуарин
56'
56'
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
84
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
12
Теллес
Алекс Теллес
77
Брозович
Марсело Брозович
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
80
27
Куцка
Юрай Куцка
70
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
9
Адриано
Луис Адриано
90
70
Бакка
Карлос Бакка
60
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
33
Алекс
Алекс
5
Мексес
Филипп Мексес
15
Эли
Родриго Эли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
23
Ночерино
Антонио Ночерино
16
Поли
Андреа Поли
30
Сусо
Сусо
96
Балотелли
Марио Балотелли
11
Черчи
Алессио Черчи