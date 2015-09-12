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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Фальке 44
Итурбе 90
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
12 сент. 2015, 19:00 МСК
12.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
8
Гучер
Роберт Гучер
20
19
Тонев
Александар Тонев
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
89
22
Чибса
Раман Чибса
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
77
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
3
Кривелло
Роберто Кривелло
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Лонго
Самуэле Лонго
22
Кастильо
Николас Кастильо
11
Верде
Даниэле Верде
17
Паганини
Лука Паганини
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
24
Фальке
Яго Фальке
44'
44'
70
9
Джеко
Эдин Джеко
57
27
Жервиньо
Жервиньо
90
10
Тотти
Франческо Тотти
81
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
4
Наингголан
Раджа Наингголан
48
Учан
Салих Учан
7
Итурбе
Хуан Итурбе
90'
11
Салах
Мохамед Салах
18
Понсе
Эсекьель Понсе