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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бабакар 60
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
12 сент. 2015, 19:00 МСК
12.09.2015, 19:00 МСК
суббота
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
80
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
22
Росси
Джузеппе Росси
63
30
Бабакар
Хума Бабакар
60'
60'
66
29
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
2
Гонсало
Гонсало
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
3
Жилберто
Жилберто
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
21
Верду
Хоан Верду
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
72
Иличич
Йосип Иличич
9
Калинич
Никола Калинич
11
Ребич
Анте Ребич
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
74
5
Иццо
Армандо Иццо
90
16
Капель
Диего Капель
77
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
55
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
21
Пандев
Горан Пандев
90
Запасные
27
Уйкани
Самир Уйкани
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
31
Джемаили
Блерим Джемаили
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
40
Челла
Маттиа Челла
10
Перотти
Диего Перотти
22
Лазович
Дарко Лазович