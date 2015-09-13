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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Сапонара 3
Пуччарелли 18
2:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 7
Аллан 50
Серия А, 3 тур
Серия А,
3 тур
Италия
13 сент. 2015, 16:00 МСК
13.09.2015, 16:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
80
27
Зелински
Петр Зелински
72
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
3'
3'
90
6
Диуссе
Ассане Диуссе
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
68
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
18'
18'
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
15
Коста
Андреа Коста
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
2
Лорини
Венсан Лорини
6
Биттанте
Лука Биттанте
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
32
Паредес
Леандро Паредес
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
10
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
5
Аллан
Аллан
50'
50'
90
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
59
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
7'
7'
72
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
17
Стринич
Иван Стринич
31
Гулам
Фаузи Гулам
26
Кулибали
Калиду Кулибали
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
20
Деци
Якопо Деци
8
Жоржиньо
Жоржиньо
7
Кальехон
Хосе Кальехон