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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Торино
Турин
Моретти 67
Квальярелла 69
Базелли 77
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Алонсо 10
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 21:45 МСК
30.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
67'
67'
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
20
Вивес
Джузеппе Вивес
90
26
Авелар
Данило Авелар
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
65
16
Базелли
Даниэле Базелли
77'
77'
84
33
Перес
Бруно Перес
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
69'
69'
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
61
Запасные
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
14
Гацци
Алессандро Гацци
29
Стеванович
Ален Стеванович
0
Аква
Африйе Аква
11
Лопес
Макси Лопес
11
Амаури
Амаури
9
Белотти
Андреа Белотти
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
10'
10'
90
3
Жилберто
Жилберто
76
20
Валеро
Борха Валеро
90
18
Суарес
Марио Суарес
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
64
72
Иличич
Йосип Иличич
75
9
Калинич
Никола Калинич
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
13
Астори
Давиде Астори
5
Бадель
Милан Бадель
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
29
Бернардески
Федерико Бернардески
11
Ребич
Анте Ребич