Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Пьянич 61
Джеко 79
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 87
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 19:00 МСК
30.08.2015, 19:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
21
Динь
Люка Динь
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
61'
61'
90
24
Фальке
Яго Фальке
89
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
79'
79'
90
5
Салах
Мохамед Салах
77
Запасные
20
Де Санктис
Морган Де Санктис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
1
Аночич
Сильвио Аночич
90
Капрадосси
Элио Капрадосси
48
Учан
Салих Учан
26
Паредес
Леандро Паредес
27
Жервиньо
Жервиньо
10
Тотти
Франческо Тотти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
51
Льяич
Адем Льяич
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
72
15
Эвра
Патрис Эвра
90
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Погба
Поль Погба
90
9
Дибала
Пауло Дибала
87'
87'
90
20
Падоин
Симоне Падоин
76
9
Манджукич
Марио Манджукич
62
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
37
Перейра
Роберто Перейра
24
Витале
Маттиа Витале
10
Дзадза
Симоне Дзадза
0
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората