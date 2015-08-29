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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 16
Адриано 69
2:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Сапонара 20
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
29 авг. 2015, 21:45 МСК
29.08.2015, 21:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
23
Ночерино
Антонио Ночерино
46
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
83
30
Сусо
Сусо
55
9
Адриано
Луис Адриано
69'
69'
90
70
Бакка
Карлос Бакка
16'
16'
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
33
Алекс
Алекс
20
Абате
Иньяцио Абате
81
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
23
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
10
Хонда
Кейсуке Хонда
96
Балотелли
Марио Балотелли
11
Черчи
Алессио Черчи
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
80
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
27
Зелински
Петр Зелински
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
20'
20'
90
6
Диуссе
Ассане Диуссе
76
7
Маккароне
Массимо Маккароне
62
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
15
Коста
Андреа Коста
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
55
Мартинелли
Лука Мартинелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе