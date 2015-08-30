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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Паволетти 57
Гакпе 76
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 21:45 МСК
30.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
74
5
Иццо
Армандо Иццо
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
20
Коста
Тино Коста
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
90
Сиссоко
Исса Сиссоко
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
90
13
Гакпе
Серж Гакпе
76'
76'
90
21
Пандев
Горан Пандев
56
Запасные
27
Уйкани
Самир Уйкани
39
Соммарива
Даниэле Соммарива
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
11
Фигейраш
Диого Фигейраш
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
16
Капель
Диего Капель
22
Лазович
Дарко Лазович
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
57'
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
22
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
84
9
Тони
Лука Тони
90
7
Янкович
Бошко Янкович
69
Запасные
32
Венкато
Энрико Венкато
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
41
Винк
Клаудио Винк
2
Ромуло
Ромуло
16
Вивиани
Федерико Вивиани
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
11
Паццини
Джампаоло Паццини
16
Силигарди
Лука Силигарди