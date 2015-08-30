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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 12
Палоски 30
Бирса 45
Палоски 69
4:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 21:45 МСК
30.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
45'
45'
81
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
4
Ригони
Никола Ригони
73
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
30'
69'
30', 69'
90
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
12'
12'
87
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
7
Матиелло
Федерико Матиелло
7
Пепе
Симоне Пепе
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
45
Инглесе
Роберто Инглесе
Лацио
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
46
26
Раду
Штефан Раду
90
3
де Врей
Стефан де Врей
90
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
59
19
Лулич
Сенад Лулич
46
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
90
14
Кейта
Бальде Кейта
90
88
Кишна
Рикардо Кишна
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
13
Конко
Абдулай Конко
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
14
Моррисон
Равель Моррисон
7
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
32
Патрик
Патрик
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич