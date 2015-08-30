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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Ди Гаудио 81
1:2
Матч завершен
Интер
Милан
Йоветич 31
Йоветич 89
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 21:45 МСК
30.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
1
Бркич
Зелько Бркич
90
2
Уоллес
Уоллес
76
39
Марроне
Лука Марроне
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
69
Феделе
Маттео Феделе
79
7
Ридер
Ридер
90
9
Вильчек
Камиль Вильчек
66
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
33
Сполли
Николас Сполли
5
Поли
Фабрицио Поли
10
Лаццари
Андреа Лаццари
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
43
Иньигес
Гаспар Иньигес
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
81'
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
80
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
13
Гуарин
Фреди Гуарин
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
85
10
Йоветич
Стеван Йоветич
31'
89'
31'
89'
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
93
Димарко
Федерико Димарко
88
Эрнанес
Эрнанес
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
97
Манай
Рей Манай