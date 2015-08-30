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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Стендардо 21
Гомес 69
2:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
30 авг. 2015, 21:45 МСК
30.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
21'
21'
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
90
15
Гомес
Алехандро Гомес
69'
69'
89
15
Куртич
Ясмин Куртич
77
95
Грасси
Альберто Грасси
69
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
29
Палетта
Габриэль Палетта
22
Толой
Рафаэл Толой
24
Конти
Андреа Конти
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Джорджи
Луиджи Джорджи
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
8
Гучер
Роберт Гучер
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
70
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Лонго
Самуэле Лонго
46
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
13
Киофани
Маттео Киофани
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
2
Тонев
Александар Тонев
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини