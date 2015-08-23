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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Флоро Флорес 32
Сансоне 84
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Гамшик 3
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
31
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
32'
32'
73
92
Дефрель
Грегор Дефрель
82
25
Берарди
Доменико Берарди
63
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
26
Терранова
Эмануэле Терранова
23
Гаццола
Марсело Гаццола
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
17
Сансоне
Никола Сансоне
84'
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
3'
3'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
79
19
Лопес
Давид Лопес
90
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
11
Маджо
Кристиан Маджо
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
63
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
73
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
4
Энрике
Энрике
17
Стринич
Иван Стринич
26
Кулибали
Калиду Кулибали
96
Луперто
Себастьяно Луперто
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
20
Деци
Якопо Деци
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
7
Кальехон
Хосе Кальехон
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини