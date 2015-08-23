Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Эдер 14
Муриэль 21
Муриэль 31
Эдер 33
Фернандо 37
5:2
Матч завершен
Карпи
Карпи
Лаццари 38
Ридер 88
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
6
Кода
Андреа Кода
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
37'
37'
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
21
Сориано
Роберто Сориано
83
95
Иван
Давид Иван
90
23
Эдер
Эдер
33'
14'
33'
14'
90
24
Муриэль
Луис Муриэль
21'
31'
21', 31'
75
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
3
Месба
Джамел Месба
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
13
Перейра
Педро Перейра
17
Паломбо
Анджело Паломбо
59
Серинелли
Леонардо Серинелли
99
Кассано
Антонио Кассано
77
Вшолек
Павел Вшолек
11
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
80
Онето
Эдоардо Онето
Карпи
мин
1
Бркич
Зелько Бркич
90
33
Сполли
Николас Сполли
90
39
Марроне
Лука Марроне
90
18
Бубнич
Игор Бубнич
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
60
3
Летизия
Гаэтано Летизия
70
10
Лаццари
Андреа Лаццари
38'
38'
90
17
Поркари
Филиппо Поркари
90
34
Силва
Габриэль Силва
90
7
Ридер
Ридер
88'
88'
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
56
Запасные
22
Бенусси
Франческо Бенусси
12
Лиотти
Андреа Лиотти
2
Уоллес
Уоллес
5
Поли
Фабрицио Поли
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
69
Феделе
Маттео Феделе
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
9
Вильчек
Камиль Вильчек