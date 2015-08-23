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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Йоветич 90
1:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
18
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
85
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
46
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
15
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
6
Андреолли
Марко Андреолли
14
Монтойя
Мартин Монтойя
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
93
Димарко
Федерико Димарко
88
Эрнанес
Эрнанес
16
Скелотто
Эсекьель Скелотто
19
Таидер
Сафир Таидер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
90'
97
Манай
Рей Манай
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
13
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
17
Кармона
Карлос Кармона
90
11
Моралес
Максимильяно Моралес
64
15
Гомес
Алехандро Гомес
78
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Денис
Херман Денис
24
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
24
Конти
Андреа Конти
18
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Джорджи
Луиджи Джорджи
95
Грасси
Альберто Грасси
99
Боаки
Ричмонд Боаки
51
Пинилья
Маурисио Пинилья