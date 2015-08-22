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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Янкович 61
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Флоренци 66
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
22 авг. 2015, 19:00 МСК
22.08.2015, 19:00 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Верона
мин
1
Рафаэль
Рафаэль
90
4
Маркес
Рафаэль Маркес
90
69
Супрайен
Самуэль Супрайен
79
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
21
Хуанито
Хуанито
74
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
9
Тони
Лука Тони
90
7
Янкович
Бошко Янкович
61'
61'
84
Запасные
32
Венкато
Энрико Венкато
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
41
Винк
Клаудио Винк
8
Ланер
Симон Ланер
2
Ромуло
Ромуло
16
Вивиани
Федерико Вивиани
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
11
Паццини
Джампаоло Паццини
16
Силигарди
Лука Силигарди
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
35
Торосидис
Василис Торосидис
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Кастан
Леандро Кастан
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
66'
66'
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
66
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
27
Жервиньо
Жервиньо
83
11
Салах
Мохамед Салах
66
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
23
Гьембер
Норберт Гьембер
51
Аночич
Сильвио Аночич
20
Кейта
Сейду Кейта
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
32
Паредес
Леандро Паредес
57
Мачин
Хосе Мачин
10
Тотти
Франческо Тотти
23
Ибарбо
Сегундо Ибарбо
8
Льяич
Адем Льяич