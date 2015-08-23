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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Соддимо 7
1:2
Матч завершен
Торино
Турин
Квальярелла 59
Базелли 64
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
24
Диаките
Модибо Диаките
90
28
Рози
Алеандро Рози
76
8
Гучер
Роберт Гучер
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
7'
7'
68
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Лонго
Самуэле Лонго
84
17
Паганини
Лука Паганини
90
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
2
Занон
Дамиано Занон
13
Киофани
Маттео Киофани
20
Павлович
Даниэль Павлович
21
Бертончини
Давиде Бертончини
23
Саммарко
Паоло Саммарко
22
Чибса
Раман Чибса
7
Фрара
Алекссандро Фрара
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
11
Верде
Даниэле Верде
29
Карлини
Массимилиано Карлини
19
Луполи
Артуро Луполи
Торино
мин
30
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
26
Авелар
Данило Авелар
90
94
Бенасси
Марко Бенасси
79
16
Базелли
Даниэле Базелли
64'
64'
86
33
Перес
Бруно Перес
90
11
Лопес
Макси Лопес
61
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
59'
59'
90
Запасные
1
Ичасо
Сальвадор Ичасо
12
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
5
Бово
Чезаре Бово
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
29
Стеванович
Ален Стеванович
19
Аква
Африйе Аква
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
9
Белотти
Андреа Белотти