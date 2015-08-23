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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Алонсо 38
Иличич 56
2:0
Матч завершен
Милан
Милан
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
59
28
Алонсо
Маркос Алонсо
38'
38'
90
3
Жилберто
Жилберто
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
72
Иличич
Йосип Иличич
56'
56'
67
9
Калинич
Никола Калинич
90
29
Бернардески
Федерико Бернардески
81
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
13
Астори
Давиде Астори
19
Басанта
Хосе Мария Басанта
18
Суарес
Марио Суарес
14
Фернандес
Матиас Фернандес
8
Весино
Матиас Весино
22
Росси
Джузеппе Росси
30
Бабакар
Хума Бабакар
11
Ребич
Анте Ребич
17
Фацци
Николо Фацци
Милан
мин
23
Лопес
Диего Лопес
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
15
Эли
Родриго Эли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
70
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
39
9
Адриано
Луис Адриано
90
70
Бакка
Карлос Бакка
78
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
20
Абате
Иньяцио Абате
17
Сапата
Кристиан Сапата
29
Палетта
Габриэль Палетта
96
Калабрия
Давиде Калабрия
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
23
Ночерино
Антонио Ночерино
16
Поли
Андреа Поли
30
Сусо
Сусо
21
Матри
Алессандро Матри
11
Черчи
Алессио Черчи