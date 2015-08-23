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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Сапонара 7
1:3
Матч завершен
Кьево
Верона
Меджиорини 55
Бирса 60
Палоски 63
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
23 авг. 2015, 21:45 МСК
23.08.2015, 21:45 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
57
55
Мартинелли
Лука Мартинелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
27
Зелински
Петр Зелински
90
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
7'
7'
90
6
Диуссе
Ассане Диуссе
74
7
Маккароне
Массимо Маккароне
63
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
15
Коста
Андреа Коста
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
6
Биттанте
Лука Биттанте
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
25
Брилланте
Джошуа Брилланте
8
Синьорелли
Франко Синьорелли
12
Роналдо
Роналдо
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
22
Пью
Алессандро Пью
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
60'
60'
88
8
Радованович
Иван Радованович
43
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
63'
63'
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
46
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
34
Бираги
Кристиано Бираги
4
Ригони
Никола Ригони
10
Кристиансен
Андерс Кристиансен
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
55'
45
Инглесе
Роберто Инглесе