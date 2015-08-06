Матч завершен
Абердин
Абердин
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Кайрат
Алматы
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2015, 22:05 МСК
6.08.2015, 22:05 МСК
четверг
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