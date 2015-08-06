Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Слован
Братислава
Виттек 54
Виттек 60
Виттек 77
3:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 8
Мамаев 11
Смолов 90
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
6 авг. 2015, 21:15 МСК
6.08.2015, 21:15 МСК
четверг
Себастьен Дельферье
Себастьен Дельферье
Главный Судья
Составы
Слован
мин
82
Муха
Ян Муха
90
39
Поданы
Якуб Поданы
90
19
Салата
Корнел Салата
90
26
Гудак
Давид Гудак
90
16
Горосито
Николас Горосито
90
7
Кубик
Франтишек Кубик
72
2
Секулич
Борис Секулич
90
8
Гонсалес
Мауро Гонсалес
80
11
Милинкович
Марко Милинкович
90
77
Пелтье
Лестер Пелтье
46
33
Виттек
Роберт Виттек
54'
60'
77'
54', 60', 77'
90
Запасные
30
Крнач
Мартин Крнач
14
Захуменски
Тимотей Захуменски
28
Котула
Юрай Котула
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
12
Месарош
Карол Месарош
20
Пришкин
Тамаш Пришкин
11
Орсула
Филип Орсула
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
90
Смолов
Федор Смолов
90'
90'
90
8
Газинский
Юрий Газинский
64
7
Мамаев
Павел Мамаев
11'
8'
11'
8'
46
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
78
9
Ари
Ари
90
Запасные
17
Калешин
Виталий Калешин
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
89
Шишкин
Алексей Шишкин
68
Батютин
Андрей Батютин
14
Вандерсон
Вандерсон