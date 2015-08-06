Матч завершен
АЕК
Ларнака
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2015, 20:30 МСК
6.08.2015, 20:30 МСК
четверг
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