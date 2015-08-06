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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Кузьмин 85
1:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Штурм
Грац
Тадич 66
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
6 авг. 2015, 19:00 МСК
6.08.2015, 19:00 МСК
четверг
Лиран Лиани
Лиран Лиани
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
77
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Лемос
Маурисио Лемос
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
85'
85'
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
88
88
Камболов
Руслан Камболов
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
77
Благо
Благо
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
59
7
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
21
Котуньо
Гильермо Котуньо
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
4
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
99
Канунников
Максим Канунников
19
Муллин
Камиль Муллин
Штурм
мин
31
Эссер
Михаэль Эссер
90
14
Ликогианнис
Хараламбос Ликогианнис
45
15
Мадль
Михаэль Мадль
90
19
Поцман
Марвин Поцман
90
63
Шпендльхофер
Лукаш Шпендльхофер
90
36
Камавуака
Уилсон Камавуака
90
35
Оффенбахер
Даниэль Оффенбахер
90
37
Добрас
Кристиан Добрас
80
29
Шик
Торстен Шик
90
24
Шмербек
Марк-Андре Шмербек
46
11
Тадич
Йосип Тадич
66'
66'
90
Запасные
19
Шютценауэр
Тобиас Шютценауэр
17
Эренрайх
Мартин Эренрайх
13
Пизингер
Симон Пизингер
30
Ловрич
Занди Ловрич
42
Кинаст
Роман Кинаст
35
Грубер
Андреас Грубер
34
Эдомвоньи
Брайт Эдомвоньи