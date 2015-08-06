Матч завершен
Спартак
Трнава
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
ПАОК
Салоники
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2015, 21:00 МСК
6.08.2015, 21:00 МСК
четверг
Составы