Матч завершен
Вадуц
Вадуц
2:2
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Тун
Тун
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
6 авг. 2015, 20:30 МСК
6.08.2015, 20:30 МСК
четверг
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