Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
0:1
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
30 июля 2015, 22:05 МСК
30.07.2015, 22:05 МСК
четверг
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