Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
2:0
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
Стамбул
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
30 июля 2015, 20:30 МСК
30.07.2015, 20:30 МСК
четверг
Составы