Матч завершен
АИК
Стокгольм
1:3
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Атромитос
Перистери
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
30 июля 2015, 20:00 МСК
30.07.2015, 20:00 МСК
четверг
Составы