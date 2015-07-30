Матч завершен
Аполлон
Лимассол
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
30 июля 2015, 20:00 МСК
30.07.2015, 20:00 МСК
четверг
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