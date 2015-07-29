Матч завершен
Яблонец
Яблонец-над-Нисоу
0:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
29 июля 2015, 19:00 МСК
29.07.2015, 19:00 МСК
среда
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