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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Штурм
Грац
Клем 21
Пизингер 56
2:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Рубин
Казань
Канунников 13
Карадениз 25
Портнягин 61
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
30 июля 2015, 20:00 МСК
30.07.2015, 20:00 МСК
четверг
Даниэль Стефански
Даниэль Стефански
Главный Судья
Составы
Штурм
мин
31
Эссер
Михаэль Эссер
90
27
Клем
Кристиан Клем
21'
21'
90
15
Мадль
Михаэль Мадль
90
36
Камавуака
Уилсон Камавуака
90
17
Эренрайх
Мартин Эренрайх
90
0
Добрас
Кристиан Добрас
90
10
Хаджич
Анель Хаджич
75
13
Пизингер
Симон Пизингер
56'
56'
90
29
Авдияй
Донис Авдияй
90
0
Шик
Торстен Шик
67
11
Тадич
Йосип Тадич
63
Запасные
0
Шютценауэр
Тобиас Шютценауэр
5
Шойссенгайр
Кристиан Шойссенгайр
35
Оффенбахер
Даниэль Оффенбахер
0
Хорват
Саша Хорват
42
Кинаст
Роман Кинаст
0
Поцман
Марвин Поцман
0
Грубер
Андреас Грубер
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
4
Котуньо
Гильермо Котуньо
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
25'
25'
90
88
Камболов
Руслан Камболов
46
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
87
Эдуардо
Карлос Эдуардо
90
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
65
99
Канунников
Максим Канунников
13'
13'
46
Запасные
36
Хагиги
Алиреза Хагиги
4
Лемос
Маурисио Лемос
77
Благо
Благо
4
Батов
Максим Батов
15
Кисляк
Сергей Кисляк
93
Шарипов
Альберт Шарипов
7
Портнягин
Игорь Портнягин
61'