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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Гранквист 45
Мамаев 57
2:0
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы,
3 раунд
30 июля 2015, 20:00 МСК
30.07.2015, 20:00 МСК
четверг
Халис Озкахья
Халис Озкахья
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
31
Дикань
Андрей Дикань
93
17
Калешин
Виталий Калешин
93
6
Гранквист
Андреас Гранквист
45'
45'
93
27
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
93
5
Енджейчик
Артур Енджейчик
93
9
Ари
Ари
93
7
Мамаев
Павел Мамаев
57'
57'
67
8
Газинский
Юрий Газинский
81
33
Перейра
Маурисио Перейра
93
11
Смолов
Федор Смолов
62
14
Вандерсон
Вандерсон
93
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
98
Петров
Сергей Петров
3
Страндберг
Стефан Страндберг
4
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
18
Лаборде
Рикардо Лаборде
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
Слован
мин
82
Муха
Ян Муха
93
39
Поданы
Якуб Поданы
93
19
Салата
Корнел Салата
93
26
Гудак
Давид Гудак
93
28
Котула
Юрай Котула
93
9
Зрелак
Адам Зрелак
71
2
Секулич
Борис Секулич
93
8
Гонсалес
Мауро Гонсалес
79
11
Милинкович
Марко Милинкович
93
12
Месарош
Карол Месарош
59
33
Виттек
Роберт Виттек
93
Запасные
30
Крнач
Мартин Крнач
14
Захуменски
Тимотей Захуменски
17
Штефаник
Самуэль Штефаник
7
Кубик
Франтишек Кубик
20
Пришкин
Тамаш Пришкин
77
Пелтье
Лестер Пелтье
11
Орсула
Филип Орсула