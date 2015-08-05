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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Спарта
Прага
Крейчи 6
Фатай 15
2:3
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 32
Муса 51
Дзагоев 75
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
5 авг. 2015, 19:45 МСК
5.08.2015, 19:45 МСК
среда
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
25
Холек
Марио Холек
62
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
19
Хибс
Матей Хибс
90
11
Фридек
Мартин Фридек
90
8
Матейовски
Марек Матейовски
90
6
Ваха
Лукаш Ваха
90
9
Докал
Борек Докал
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
6'
6'
87
7
Фатай
Кеинде Фатай
15'
15'
53
Запасные
1
Штех
Марек Штех
17
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
5
Брабец
Якуб Брабец
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
18
Конате
Тьемоко Конате
20
Лицинги
Фрэнсис Лицинги
21
Лафата
Давид Лафата
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
75'
75'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
25
Еременко
Роман Еременко
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
79
7
Тошич
Зоран Тошич
82
18
Муса
Ахмед Муса
32'
51'
32', 51'
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
42
Щенников
Георгий Щенников
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
8
Панченко
Кирилл Панченко