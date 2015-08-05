Матч завершен
Партизан
Белград
4:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Стяуа
Бухарест
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
5 авг. 2015, 21:45 МСК
5.08.2015, 21:45 МСК
среда
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