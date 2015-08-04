Матч завершен
Мольде
Мольде
3:3
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
4 авг. 2015, 21:45 МСК
4.08.2015, 21:45 МСК
вторник
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