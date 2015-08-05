Матч завершен
Мальме
Мальме
3:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
5 авг. 2015, 21:30 МСК
5.08.2015, 21:30 МСК
среда
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