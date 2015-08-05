Матч завершен
БАТЭ
Борисов
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
5 авг. 2015, 20:30 МСК
5.08.2015, 20:30 МСК
среда
Составы