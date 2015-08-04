Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
0:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
4 авг. 2015, 21:45 МСК
4.08.2015, 21:45 МСК
вторник
Составы