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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Дзагоев 13
Тошич 53
2:2
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Спарта
Прага
Фатай 15
Крейчи 56
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
28 июля 2015, 19:15 МСК
28.07.2015, 19:15 МСК
вторник
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
93
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
46
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
93
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
93
2
Фернандес
Марио Фернандес
93
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
13'
13'
71
3
Вернблум
Понтус Вернблум
93
25
Еременко
Роман Еременко
93
66
Натхо
Бибрас Натхо
93
7
Тошич
Зоран Тошич
53'
53'
85
18
Муса
Ахмед Муса
93
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
42
Щенников
Георгий Щенников
19
Цауня
Александр Цауня
23
Миланов
Георгий Миланов
60
Головин
Александр Головин
97
Страндберг
Карлос Страндберг
Спарта
мин
35
Бичик
Давид Бичик
93
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
93
25
Холек
Марио Холек
93
11
Маречек
Лукаш Маречек
93
19
Хибс
Матей Хибс
93
11
Фридек
Мартин Фридек
93
8
Матейовски
Марек Матейовски
93
6
Ваха
Лукаш Ваха
93
9
Докал
Борек Докал
90
23
Крейчи
Ладислав Крейчи
56'
56'
83
7
Фатай
Кеинде Фатай
15'
15'
55
Запасные
1
Штех
Марек Штех
17
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
5
Брабец
Якуб Брабец
33
Брезнаник
Михал Брезнаник
22
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
18
Конате
Тьемоко Конате
19
Пайшао
Марко Пайшао