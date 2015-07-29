Матч завершен
ХИК
Хельсинки
0:0
прошлый матч 3 : 4
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
29 июля 2015, 19:00 МСК
29.07.2015, 19:00 МСК
среда
Составы