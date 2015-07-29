Матч завершен
Стяуа
Бухарест
1:1
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
29 июля 2015, 21:30 МСК
29.07.2015, 21:30 МСК
среда
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