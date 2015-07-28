Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
1:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
28 июля 2015, 20:00 МСК
28.07.2015, 20:00 МСК
вторник
Составы