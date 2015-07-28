Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
1:2
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
28 июля 2015, 20:30 МСК
28.07.2015, 20:30 МСК
вторник
Составы