Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
2:0
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Мальме
Мальме
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
29 июля 2015, 20:00 МСК
29.07.2015, 20:00 МСК
среда
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