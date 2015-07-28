Матч завершен
Динамо
Загреб
1:1
прошлый матч 3 : 3
Матч завершен
Мольде
Мольде
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
28 июля 2015, 22:00 МСК
28.07.2015, 22:00 МСК
вторник
Составы