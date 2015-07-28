Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
28 июля 2015, 21:30 МСК
28.07.2015, 21:30 МСК
вторник
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