Матч завершен
Линфилд
Белфаст
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Спартак
Трнава
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 21:45 МСК
23.07.2015, 21:45 МСК
четверг
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