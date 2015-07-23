Матч завершен
Абердин
Абердин
2:2
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 21:45 МСК
23.07.2015, 21:45 МСК
четверг
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