Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
2:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2015, 21:03 МСК
23.07.2015, 21:03 МСК
четверг
Составы